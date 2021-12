opinie Kardinale fouten in epidemiebe­strij­ding

Het wederom opvlammen van de epidemie is een direct gevolg van onverantwoordelijk beleid. In plaats van een stabiele stoel met vier poten koos de regering voor balanceren op de traditionele éénpotige melkkruk; de vaccinatie is heilig en alle andere maatregelen uit 2020 worden verwaarloosd.

