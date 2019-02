Het bureaucratiemonster hapt zelfs terminale moeders

Toeter de boel maar wakker daar in Den Haag. En krijg je van school toch spijbel­straf: onderga die met trots!

10 februari Het leven is te mooi om stuiterend van woede door de dagen te gaan. Maar een beetje boosheid is wel nodig om te voorkomen dat je ten onder gaat in een zouteloze brei van zich aaneenrijgende dagen. Boosheid is betrokkenheid. Dat denk ik ook altijd als er een boze brief in mijn mailbox landt. Je windt je alleen op over iets dat je belangrijk vindt.