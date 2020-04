Het CDA neemt zijn leden niet serieus

Zolang het maar niet regent in deze coronatijd. Of ja...

27 april Op mijn slippers sjokte ik naar huis om ijsjes te halen. Even later nestelde ik me weer in de zon, keurig op anderhalve meter van twee andere moeders in de grote natuurspeeltuin bij ons om de hoek. Zo zaten we daar maar, gezellig wat te kletsen terwijl we keken naar de kinderen die speelden bij het water. Hun lijfjes vol zand, vastgeplakt aan de zonnebrandcrème.