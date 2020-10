‘Het coronavirus is slechts een middel in Gods hand’

Commentaar: Weterings gaf vergunning voor een explosief zonder veilig­heids­ven­tiel

26 september Besturen is niet voor bange mensen en dat moet je de Tilburgse burgemeester Weterings nageven: bij alle bescheidenheid die hij uitstraalt, durft hij wel risico's te lopen. Terwijl het land nog nasudderde van de coronacrisis brak hij een taboe door in juli de kermis te openen. Her en der werden de billen op elkaar geknepen, maar de kermis had zijn corona-zaken prima voor elkaar. Tilburg zorgde voor een doorbraak: het kón dus wel.