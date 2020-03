Het coronavirus van de veertiende eeuw roeide een derde van Europa uit

column Elke dag dienen zich typisch Tilburgse geluiden aan

7 maart Een soundlogo. Dat wordt het. Als het aan Erwin Steijlen ligt. Hij componeerde de Tilburg Tune. Naast de visuele T krijgen we nu dus ook een auditieve dubbele T. Met het traditionele getrompetter van Brabantse blazers, in tegendraadse combinatie met het rauwe en stoere van dikke synthesizers. Erwin stelt de stems, de losse lijntjes van de muziek, beschikbaar zodat iedereen in Tilburg “er z’n ding mee kan doen.”