Het creëren van orde is eigenlijk een levenskunst

BD De paradox van het prikken: begin met luisteren naar niet-gevacci­neer­den

10 oktober In de beeldvorming is iedereen die zich niet laat vaccineren al gauw een anti-vaxxer, schreef ik vorig week. Het ging over de manier waarop media over niet-gevaccineerden schrijven: vooral de militante tegenstanders komen in beeld, met borden en leuzen. Daardoor lijkt het alsof iedereen die zich niet laat prikken, ook een radicaal is, terwijl veel niet-prikkers er helemaal niet zo geharnast in zitten.