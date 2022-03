Het echte telwerk begint pas na de raadsverkiezingen

opinie Opinie | ‘Greenwas­hers’ graven een graf voor onze natuur

Schitterende en loepzuivere natuuropnames met prikkelende oneliners spatten van het scherm of papier, met kleurrijke advertenties worden we verleid allerhande producten te kopen. Producten die diezelfde natuur veel kosten omdat ze een spoor van vervuiling achterlaten, want ze worden immers geproduceerd, gebruikt en weggegooid. Maar met bijvoorbeeld het toverwoordje ‘duurzaamheid’ rechtsonder in kleine letters nog net in beeld, benadrukt de adverteerder zorgvuldig zijn groene imago: dit heet ‘greenwashing’? Moeten we niet net de gevolgen van de klimaatcrisis laten zien in die advertenties? Kunnen we de zo pijnlijk ontbrekende realiteitszin zo misschien vergroten?

