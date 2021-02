Het eeuwige polderen leidt tot een totale leegte

Column Hoe Calgon de waarheid probeert te verbergen

17 februari Bij televisiereclames staat vaak onder in beeld een tekst waarvan het vooral de bedoeling is dat wij het niet kunnen lezen. Het flitst voorbij in het allerkleinste lettertype. De enkele keer dat het me is gelukt iets te ontcijferen, bleek het een fascinerende ontkrachting van de getoonde reclame: de actieradius van de elektrische auto geldt alleen voor één specifiek model en ook nog zonder tegenwind. Of: de patiënten in het spotje blijken in werkelijkheid acteurs die bekwaam zijn in het uitbeelden van hooikoorts, een maagzweer of aanhoudende winderigheid.