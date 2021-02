Het gevaar van het afrekenmoment

In het zicht van de Kamerverkiezingen van (ten laatste) 17 maart is het goed om stil te staan bij de vraag waar het in een democratie om te doen is. Zeker omdat ik er bij een vorige gelegenheid voor gepleit heb om de rechtsstaat tegen een bepaald soort democratie te beschermen. Ik heb het mijzelf toen gemakkelijk gemaakt door te wijzen op ‘de stem des volks’ waar politieke partijen links en rechts steeds gevoeliger voor worden. Daar hebben we de afgelopen weken overigens weer staaltjes van gezien. Kennelijk snappen veel kiezers ook na de bedenkelijke WhatsApp-gein­tjes van de nationale rattenvanger nog steeds niet dat zijn weg naar de afgrond leidt. Dat Brabanders als De Bie en Smolders bij zijn fluitspel applaudisseren, is in mijn ogen meer dan gênant. Maar ook de Partij voor de Dieren kan er wat van. Ze eiste in kort geding dat briefstemmen mogelijk moet zijn voor álle corona-kwetsbare kiezers omdat de leeftijdsgrens van 70+ ‘discriminerend’ is. Dat mag goed zijn voor een rondje ophef in het tv-programma Buitenhof, maar het was in feite misbruik van toch al schaarse rechtbanktijd voor de eigen verkiezingscampagne. Want hoe kun je in vredesnaam van overheidswege individueel vaststellen wie er te kwetsbaar is voor het stemlokaal als je al nauwelijks groepsgewijs kunt vaststellen wie er het eerst in aanmerking komt voor het inentings­lokaal?