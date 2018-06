Het ideale buffet voor de buxusmot

We gaan op vakantie en we nemen mee: een vriezer, een wasmachine...

30 mei Het is nog lente, maar het voelt al weken alsof het hoogzomer is met die zon die maar blijft schijnen. Als ik in de tuin zit en mijn ogen dichtdoe dan voel ik ’m zo hard branden dat het lijkt alsof ik al voor de tent zit, daar aan de Italiaanse kust. In mijn nieuwe stoel die plát kan, jawel!