Het is een heel mager graancirkeljaar

Iedereen is journalist? Dan krijg je dus toestanden als bij het ongeval op de A58

11 augustus In een vlaag van blijmoedigheid wil ik het zelf ook nog weleens roepen: dankzij smartphone en sociale media kan iedereen journalist zijn. Maar als je dan leest hoe filmende automobilisten op de A58 hulpverleners in de weg liepen en het verkeer in gevaar brachten, kijk je er toch weer een slag anders tegenaan. Iedereen kan een groot publiek bereiken, maar niet iedereen met smartphone of weblog is journalist.