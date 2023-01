Het is goed dat er zo’n dag bestaat als Blue Monday

Column Rond het galgenveld in Teheran staan kramen met nootjes en cola

Als ik bij de Iraniër die mij als vrije journalist scherp in de gaten moet houden, informeer of er in het weekend nog iets te beleven valt in het doodsaaie Teheran van de ayatollahs, valt hem aanvankelijk niets te binnen. Maar ineens beginnen zijn ogen te glinsteren.

16 december