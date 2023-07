Het is rechtvaardig als Rutte nu eindelijk ook zelf ten val komt

Column Door al dat geloer om je heen krijg je last van achtervol­gings­waan­zin

Omdat ik geen internetverbinding had (nee, ik begin er niet wéér over) kreeg ik van de KPN een dongel te leen. Dat is een usb-stick waarin een simkaartje zit verstopt zodat je toch contact kunt maken met de grotemensenwereld. De nadere instructies waren in het Engels. Zo voel je je meteen weer een onderdeel van de gemeenschap van alle volkeren.