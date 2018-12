Het is zo lekker om vanuit de keuken een koprol de woonkamer in te maken

De verpakking schreeuwt de woorden Try me! met daarnaast een pijl naar een fluorgele knop. Wie ben ik om daar niet op te drukken? Ik volg de instructie op en de daaropvolgende racegeluidenherrie is verrassend realistisch. Er lichten ook nog felle flitsvlammen op bij de wielen. Had ik niet verwacht. So it begins: Mijn transformatie van een verantwoordelijke, vriendelijk glimlachende ouder – op zoek naar educatief speelgoed voor zijn zoon – tot een schichtige, wereldvreemde figuur die vergeten is dat hij zelf een kind heeft en vervuld is van speellust en hebberigheid.