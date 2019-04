Het kan altijd nóg erger met de jeugdzorg

Achttien jaar geleden ging het ook al zo, denk ik kwaad. Het was in september dat ik, een puber nog, bij de huisarts zat omdat ik door een eetstoornis zelfs het laatste beetje lol in m’n leven had uitgekotst. Pas in april was er plaats in een kliniek. In de tussentijd moest ik het maar uitzoeken met mijn kútleven.