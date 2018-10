Het opkijken tegen de Randstad, waait dat ooit nog over?

opinie Varkens­pest: provincie speelt met vuur door weg te kijken

5 oktober Terwijl de onrust in de varkenssector groeit over de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in België, wacht bestuurlijk Nederland af. De volksgezondheid is niet in het geding en daarmee lijkt de noodzaak om echt in actie te komen afwezig. Een uitbraak is enorm ingrijpend voor alle familiebedrijven en hun dieren. Het ontlopen van haar verantwoordelijkheid kan de provincie Noord-Brabant miljoenen aan schade kosten.