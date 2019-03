Het schaamteloze bedrog met de vanillevla

Column Studie Nederlands opgeheven wegens ‘geen rendement’

4 maart Vroeger kon je aan een universiteit andragogiek studeren, maar daar zijn ze al lang geleden mee opgehouden. Wel terecht overigens: andragogen hebben als beroep dat zij volwassenen mondig willen maken, maar daar is, als je om je heen kijkt, in de samenleving op natuurlijke wijze in voorzien. Er is nu behoefte aan een wetenschap die de allergrootste monden enigszins tot bedaren weet te brengen.