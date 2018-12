Het slot op het hek van de Pleinse Boys is het symbool van 2018

Wordt het een knalfuif mét of zonder vuurwerk?

28 december Pepernoten, kerstdiners, stapels cadeaus en vuurwerkpijlen. Gelukkig is het bijna klaar met december en de massale geldsmijterij. En is er eindelijk écht reden om te proosten, want wat is er nu fijner dan de belofte van zo’n heel nieuw jaar?