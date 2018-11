Het sneuvelen van Rappie is een verheugend ijkpunt in de gekte

Rappie stopt alweer terwijl ik er nog geen weet van had. Het was een experimentele bezorgdienst van Albert Heijn die typerend is voor de opgefokte jachterigheid waarin een deel van ons volk zich ongeremd laat meeslepen. Tussen het bestellen en het bezorgen zit maximaal twee uur. Het onvermoeibare yuppentaaltje klatert over je heen: 'Lekker snel, waar je ook uithangt. Op het werk, in het park of op het dak van je vrienden'. Vooral ook lekker gek dus.