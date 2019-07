Het speelse gemak van miljoenen voor het Eurovisiesongfestival

Als je als columnist de betrekkelijkheid van alles gaat inzien, is dat onherroepelijk de dood in de pot. Bij wijze van experiment heb ik het toch uitgeprobeerd met de kop uit onze krant: 'Teleurstelling over miljoen van provincie voor songfestival'. Die kop ligt nu al een dag of vijf naast mijn laptop en wil maar niet verwelken. Ze zijn geheel en al van de pot gerukt, was mijn spontane reactie.