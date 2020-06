Het verderfelijk brein van de heer Baudet

Er zijn politici van wie mij de naam vele malen vertrouwder klinkt, maar van wie ik niet zie of hoor dat die doorgaans inclusief hun voornaam worden aangeduid: Rutte, Asscher, Klaver. Bij Baudet is het de gewoonste zaak om zijn voornaam erbij te vermelden, alsof hij ons vertrouwd is, hij er echt bijhoort, bijna tot onze intimi wordt gerekend. Deze framing is sterk publiciteitswerk temeer omdat er weinig mensen zijn bij wie hij niet enige weerstand oproept. Hij meent dat zijn glimlach onweerstaanbaar is en vrouwen zonder te vragen zijn toenadering heerlijk vinden. Ze bedoelen immers ja, ook als ze nee zeggen.