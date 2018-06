Het verlammende 'FOEI'

Ik zie ik zie wat jij niet ziet en de kleur is gitzwart

6:07 Ieder uur dat Maayke sliep, hoefde ze niet te leven. Ivo zette zijn WhatsApp-vinkjes bewust uit, dan zagen mensen niet dat hij de berichtjes gelezen had. Eisten ze toch een antwoord op de uitnodiging voor een borrel of zoiets? Ivo had altijd een smoesje paraat: ‘Ik heb last van m’n rug, nu effe niet.’ Of dan Reyhan. Als ze alle updates op haar sociale media checkt, dan wordt ze jaloers, want: ‘dan denk ik: ik doe iets verkeerd. Ik kan alles helemaal kapot denken.’