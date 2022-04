Het was een rijke lintjesregen maar de grote verdroging ligt op de loer

Column Een mbo-straat? Er had beter een Senioren-Straat opgetuigd kunnen worden

Ze had rode oorbellen in die perfect pasten bij de rode lippenstift die ze droeg, en ze kwam op de redactie vragen of ze vier kranten mocht hebben. Ik doe niet aan leeftijd gokken, maar ze had armen en handen alsof ze nog lakens had uitgeknepen met een wringer.

27 maart