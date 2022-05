Het was een slecht weekend voor Poetin

We horen vaak over uitbreiding van de Navo, alsof het een stad is die zich uitbreidt - of een bosbrand. Maar twee democratische landen vragen zelf om toetreding, schrijft Hans Nijenhuis in dit commentaar.

Als op het schoolplein een notoire pestkop een veel kleiner jongetje in elkaar slaat - het jochie verweert zich trouwens kranig - en twee andere kinderen komen gealarmeerd bij jouw groepje staan omdat ze zich daar veiliger wanen, wat zeg je dan? Zeg je: wegwezen, we willen die pestkop niet op stang jagen? Of mogen ze erbij, waardoor je groepje trouwens ook zelf weer sterker wordt?

Voor deze keuze, heel simpel gesteld, staan de Navo-landen nu steeds duidelijker wordt dat Finland en Zweden toetreding gaan aanvragen. De vergelijking klopt niet helemaal: Finland en Zweden staan niet zo geïsoleerd op het plein: ze hebben zich binnen de EU al laten kennen als betrouwbare partners die dezelfde waarden delen als wij.

Maar de vraag hoe je die pestkop tegemoet moet treden - met uitgestoken hand, met de armen stevig over elkaar, of met een gebalde vuist - die speelt maar al te zeer. Poetin gebruikte ‘uitbreiding van de Navo’ als een van de argumenten om Oekraïne aan te vallen. Maar het woord uitbreiding suggereert dat het bondgenootschap zichzelf uitbreidt, zoals een stad zich uitbreidt, of een bosbrand, of een ziekte. Terwijl het twee beschaafde landen zelf zijn die langs democratische weg besluiten dat ze toelating vragen. Zoals eerder de landen van het voormalige Warschaupact dat hebben gedaan, nadat dát bondgenootschap hen vijftig jaar gegijzeld had. Opname daarin was géén vrije keuze geweest, en landen konden er ook niet uit.

Quote Een kolossale vergissing blijft het: Poetin bereikt het tegenover­ge­stel­de van wat hij wil

Volkeren hebben een zelfbeschikkingsrecht, dat wordt in Moskou wel eens vergeten. De Navo hoeft natuurlijk geen ja op hun verzoek te zeggen, maar het is goed om te bedenken wat voor signaal dát naar Poetin zou zenden. Je denkt willekeurig even terug aan al die Westerse leiders die, toen de Russische troepen nog gewoon in Rusland stonden, alsmaar verzekerden dat ze tegen een aanval op Oekraïne militair niets zouden doen.

Het is niet zó gek dat Poetin zich totaal vergiste in de Westerse reactie die volgde. Een kolossale vergissing blijft het: Poetin bereikt het tegenovergestelde van wat hij wil. De oogst van dit weekend: Finland en Zweden geven hun zo lang gekoesterde neutraliteit op, de Navo wordt sterker en Oekraïne wint dankzij Europese televisiekijkers het Eurovisie Songfestival.

