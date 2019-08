Het ziekenhuis moet van iedereen worden

Bernhoven probeert de inwoners van haar verzorgingsgebied aan zich te binden met een obligatie­lening. In het Brabants Dagblad van 6 augustus verscheen een uiterst kritische brief van SP-Kamerlid Henk van Gerven die de goede intenties van het ziekenhuis in twijfel trekt en die zich in zijn brief terecht afzet tegen winst maken in de zorg. Van Gerven slaat de plank echter behoorlijk mis; Bernhoven probeert niet om op een slimme manier de wet te omzeilen of geld aan de zorg te onttrekken, maar juist om op een slimme manier geld vrij te maken voor extra zorg.