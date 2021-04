‘Het zijn allemaal taaltrucs die vaak bullshit camoufleren’

Kerncentra­le in Brabant is onrealis­tisch, ongewenst en onzinnig

1 april De afgelopen maanden zijn de Brabanders gebombardeerd met berichten over de komst van een eventuele kerncentrale. Het zou zogenaamd noodzakelijk zijn voor de energietransitie: de overstap van het gebruiken van fossiele brandstoffen naar een meer duurzamere opwek. Het is niet dat kernenergie per definitie taboe is, maar de bouw van een kerncentrale van de huidige generatie is echter onrealistisch, ongewenst en daarmee uiteindelijk onzinnig. Dat staat nog los van de vraag of een kerncentrale wel zo duurzaam is.