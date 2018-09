Hij was één keer te vaak getuige en belandde in een slechte droom

Hij was simpelweg twee keer op de verkeerde plek. Of op de goede plek, dat is maar hoe je het bekijkt. Evengoed is zijn leven sindsdien een hel. Richard Gutjahr is een Duitse journalist. Afgelopen week trof ik hem. Hij vertelde zijn verbijsterende verhaal.

Dat begon op 14 juli 2016 toen hij vanaf zijn hotelkamer filmde hoe in Nice een vrachtwagen inreed op de feestvierende menigte. Met 86 doden tot gevolg. Gutjahr deed waarvoor hij journalist is geworden: hij maakte een verslag voor de Duitse televisiezender ARD. Puur toeval zorgde ervoor dat hij acht dagen later wéér op een rampplek was, bij een schietpartij in een winkelcentrum in München. En weer stond hij voor de camera.

Puur toeval? Binnen een paar weken werd Gutjahr onderwerp van een keiharde haat-campagne op internet, aangejaagd door verknipte zielen die zichzelf ‘truthers’ noemen en overal een zionistisch complot vermoeden. Gutjahr had zelf de hand gehad in de aanslagen, betoogden ze. Zijn (Israëlische) vrouw was bij de Mossad, de geheime dienst.

1200 haatvideo’s telde Gutjahr in de periode na de aanslagen. In sommige werd zijn dochter bedreigd, of zijn vrouw. Lamgeslagen en bang hielden ze zich wekenlang stil, wachtend tot de storm zou gaan luwen. Maar die luwde niet. De ­video’s en bedreigingen beheersen twee jaar later nog steeds zijn leven. Al heeft hij zich inmiddels opgericht en vecht hij terug met advocaten.

Gutjahr was nog steeds aangedaan toen hij zijn verhaal vertelde voor een aantal medewerkers van de Persgroep. Na afloop voegde hij zich bij ons gezelschap en dronken we een glas. Hoe het met hem ging? Vrouw en kinderen zijn naar Tel Aviv verhuisd om zich veiliger te voelen, zei hij. Ongeveer een keer per maand zag hij ze, tussen het werken voor de Duitse televisie door. ‘Als ik straks op mijn hotelkamer kom, ben ik eenzaam.’

Wat het verhaal leert, is dat je in ons online-tijdperk onverwacht het slachtoffer kunt worden van ongekende, zich snel verspreidende haat. En dat een groep het uitdrukkelijk op journalisten heeft gemunt. Ik vertelde over onze columnisten die een kleine haatstorm over zich heen kregen toen ze negatief over pitbulls schreven. Maar dat het verder nogal meevalt. Onze collega lachte beleefd. Hij had op internet verschillende handleidingen gevonden over hoe je journalisten het beste kunt intimideren.