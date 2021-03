Hilversum als het laatste rode bolwerk is echt grote onzin

Column tHans ‘De boertjes in Bernheze begrijpen er geen snars van, dat beeld blijft hangen’

20 maart BERNHEZE - ,,Kan iemand mij vertellen wie er op het onzalige idee is gekomen om de cameraploeg van de NOS uit te nodigen bij het tellen van de stemmen”, moppert burgemeester Marieke Moorman. ,,Ik heb me kapot geschaamd. We staan voor schut in heel Nederland en ik mag het allemaal weer recht praten.”