Hoe Calgon de waarheid probeert te verbergen

Column Waarom geen enkele vraag aan Klaas Dijkhoff over de toeslagen­af­fai­re?

15 februari Het afscheidsinterview met VVD-leider Klaas Dijkhoff besloeg in onze zaterdagkrant twee pagina’s. Toen ik in de laatste kolom onderaan was, sloeg ik de pagina om, want het gesprek kon nog niet af zijn. Daar belandde ik in een hartverwarmend artikel over mensen die in deze coronatijd een hond nemen: ‘Als ze mij met haar gele ogen aankijkt, smelt ik’.