Hoe de Brabantse justitie een verdachte dakdekker laat lopen

Column Bisschop­pen voeren aandoenlij­ke achterhoe­de­ge­vech­ten

26 oktober Het aandoenlijke van achterhoedegevechten is dat de vaak al vermoeide strijders iets willen terugveroveren dat in feite niet meer bestaat. En ze zijn al zo moe van het steeds weer proberen om allerlei veranderingen te beletten. Het is als het willen verhinderen dat de aarde nog steeds om zijn as draait, omdat dit je niet zint.