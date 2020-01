Hoe de oude idealen van de Etos teloor gingen

BD bijna 250 jaar oud: onze voorgan­gers berichtten al over het beleg van 's Hertogen­bosch in 1794

29 december Het waren geen woedende boeren die de regio onveilig maakten, nee dit was echt serieus. Franse troepen waren het, die onze Republiek vanuit het zuiden aanvielen. We schrijven 1794. Generaal Jean Charles Pichegru had zonder veel moeite Moergestel en Sint-Michielsgestel ingenomen en belegerde daarna Boxtel. Vingeroefeningen waren het, in de aanloop naar het beleg van de trotse stad Den Bosch. De stadsmuren waren goedbemand met Staatse troepen, maar de Fransen bedachten een list. Ze namen Fort Crèvecoeur in en zetten daar de stuwen open. Vanachter hun verschansing zagen soldaten hoe het beschermende water rond de stad wegvloeide. De inundaties vielen droog en op 9 oktober viel 's Hertogenbosch.