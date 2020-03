Hoe de redactie zich door corona-week 2 worstelt: dilemma's, een besmetting en vergaderen op 50 schermen

column ‘Ondanks alles is het toch weer lente geworden’

13:15 En toch is het vrijdag gewoon weer lente geworden. Ondanks alles. De wereld donkert en sombert, maar de seizoenen trekken zich daar niks van aan. Lente dus. Jaargetijde van de hoop. Van nieuw leven. Van zin in dingen doen. En dat zie je. Ook in Tilburg. Overal in de stad gonst het van de initiatieven. Mensen die boodschappen willen doen. Die soep rondbrengen. Die mondkapjes verzamelen. Virtuele rondleidingen geven. Digitale vrijmibo’s organiseren. Borrel-tv maken. Boeken bezorgen. Of hele maaltijden.