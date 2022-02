Hoe Den Bosch aanrommelt met cultuurgeld en met een laagdrempelige Beach Bar

Een kwart eeuw geleden was de Zuiderplas een prachtige en vooral gratis zwemvoorziening. Ideaal ook voor gezinnen zonder geld voor dure uitjes. Maar deze bevolkingsgroep was ten stadhuize niet vertegenwoordigd. Dus werd door een wethouder met watervrees die vermoedelijk nooit bij die Zuiderplas was geweest de hele zaak onttakeld: fietsenstallingen weg, badmeester ontslagen, toezicht opgedoekt. Met een uitgestreken gezicht kon een mooie bezuiniging worden ingeboekt.