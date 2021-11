Hoe Europa ons een spiegel voorhoudt

Column Johan Remkes dronk slechts twee oude jenever en sloot daarna het Bok­ma-ak­koord

Het is een nieuw staatkundig fenomeen: dinsdagavond werd namens de kabinetsformateur officieel en dus eigenlijk van staatswege meegedeeld dat Johan Remkes twee borrels had gedronken, ‘een voor en een tijdens het diner’. Want met name vanuit het D66-kamp was de suggestie gewekt dat de formateur nogal ‘warrig’ was geweest en wellicht ‘een borrel te veel op had’.

1 oktober