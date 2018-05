Hoe haal je het in je suffe hoofd om een paar zakken potgrond te stelen?

Wim Suermondt werd zelf een icoon in de Langstraat

8:00 Ik heb op het Moller nog tekenles gehad van Wim Suermondt. Tekenles was eigenlijk het verkeerde woord. Want Suermondt (in 2008 overleden) liet je veel meer doen: lino's maken, aquarellen en zelfs een icoon schilderen op een plankje multiplex. Waarbij je zoals het hoort met goudverf Maria en Jezus eert. Ik heb 'm nog, die icoon!