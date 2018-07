Hoe heet is het nieuws over de hitte?

opinie Lokaal vrijwilli­gers­werk bloeit maar de tijd dringt

7:06 Er ligt een historische tijdbom op de loer voor het vrijwilligerswerk. Een tijdbom die zich al decennia verschuilt in de bevolkingsopbouw van ons land. Ons vrijwilligerscorps is het waard om behouden te worden. De tijd is onverbiddelijk en dringt. Is het einde van groei in zicht?