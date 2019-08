Hoe integreert een gemartelde Afghaan?

Het zal voor de meeste vluchtelingen jaren, ja zelfs enkele generaties duren alvorens zij een volwaardige plaats binnen de Nederlandse samenleving zullen innemen. Uiteindelijk gaat het daarbij om een vorm van acculturatie, het bereiken van een situatie waarbij de vluchteling elementen overneemt van een vreemde cultuur na reeds gevormd te zijn in de eigen cultuur. Ik heb het dan niet over assimilatie, een situatie waarin de vluchteling eigen waarden en normen verliest en volledig opgaat in de nieuwe, voor hem of haar vreemde cultuur.