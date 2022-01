Hoe kwaad moet je worden over die opgestoken vuurwerk-middelvinger?

opinie Wat als ik de vaandeldra­ger word van alle kwetsbare ouderen?

Nooit had ik gedacht dat ik op mijn 88ste nog eens een brief naar de krant zou sturen. Ik ben namelijk geen klagerig type. Hoewel mijn leven niet over rozen is gegaan - ik heb man en kind verloren, een aantal nare ziektes doorgemaakt - probeer ik nog steeds meer stil te staan bij de ups dan bij de downs in mijn leven. De laatste tijd valt het mij echter heel zwaar om positief te blijven. Niet vanwege de coronamaatregelen. De lockdown vind ik ook moeilijk, maar dat geldt voor ons allemaal en ik zie wel in dat deze maatregelen noodzakelijk zijn.

16 december