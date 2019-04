Hoe links zijn wij journalisten eigenlijk? Over het gelijk of ongelijk van Thierry Baudet.

opinie Is het stimuleren van creativi­teit links?

4 april Vorige week heeft het Forum voor Democratie een meldpunt geopend om linkse indoctrinatie op scholen in beeld te brengen. Naast alle verontwaardigde reacties heeft het docenten een gevoel van onveiligheid gegeven; het gevoel tijdens de les altijd gefilmd te kunnen worden en kan je met leerlingen nog veilig in dialoog gaan over maatschappelijke thema’s? Als rector van het Theresialyceum heb ik een mail aan het personeel gestuurd om hun een hart onder de riem te steken én om bescherming te bieden. Niet door ons af te zetten tegen het meldpunt maar juist door positief te formuleren wat onze opdracht is. De intentie is niet om een linkse of rechtse boodschap te vertolken, maar om duidelijk te maken dat het belangrijk is dat we vol vertrouwen en in een veilige omgeving leerlingen onderwijs kunnen laten genieten.