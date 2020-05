Hoe spel je de nieuwe samenleving?

Brabantse coalitie met Forum voor Democratie verdient hooguit een dun voordeel­tje van de twijfel

3 mei Nu de coalitievorming in Brabant eindelijk rond is en er een combinatie uitrolt van VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant, is de vraag eens te meer waar Forum in Brabant voor staat. Eigenlijk is maar één ding duidelijk: het is een partij die te laf is geweest om afstand te nemen van de abjecte standpunten van partijleider ­Baudet. Waar de Brabantse tak echt voor staat, is tot op heden in nevelen gehuld.