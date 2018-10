Hoe surfer Max van Noorden drie jaar na deze iconische foto de écht ongelijke strijd verloor

Zijn moeder had eerst nog tegengesputterd. ,,Ik moet toch doorgaan met trainen voor de Olympische Spelen in Atlanta volgend jaar", zei de Bosschenaar tegen fotograaf John Claessens, die zich na een telefonische tip naar Den Bosch had gespoed.



De foto ging de hele wereld over; van Japan tot Zuid-Afrika, van Nieuw-Zeeland tot Canada. Maar Max van Noorden heeft de Olympische Spelen van 1996 nooit mogen halen. Vrij kort na zijn tochtje over de A2 werd bij hem kanker geconstateerd. In 1998 overleed hij, 33 jaar jong nog maar.



Max van Noorden was een succesvol surfer, drie jaar jonger dan Stephan van den Berg, de olympisch kampioen van 1984. Wanneer 'Maxje' ergens aan een wedstrijd had deelgenomen, of het nu in Singapore of Makkum was, belde hij steevast zijn uitslag door naar de krant; altijd opgewekt.