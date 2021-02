Hoe zou het in Brabant gaan met de Elfstedentocht?

Column ‘Sperrzeit’ sissen als het over de avondklok gaat

18 januari De avondklok lijkt me heel effectief in de coronastrijd. Maar met die opvatting ben je al snel met terugwerkende kracht fout in de oorlog. Sperrzeit sissen sommige verbolgen anti-avondklokkers, want de avondklok is synoniem met de moffen.