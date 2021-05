Hoelang collaboreren Brabantse CDA en VVD nog met Baudet-ruïne?

Column In het zuiden mocht de vastentrom­mel iedere zondag open

28 april Als ik de principiële volksaard in het noorden des lands weer eens afzet tegen de laat-maar-waaien-mentaliteit hier in het zuiden, dan krijg ik steevast mails van lezers die proberen aan te tonen dat dit klinkklare onzin is. Zij geven hoog op over de Brabantse gemoedelijkheid als de gezellige smeerolie in de samenleving. En zij voegen daar, om mij mijn plaats te wijzen, aan toe dat Friezen zoals ik niet zo zeer principiëler zijn maar juist zure stijfkoppen.