Hoezo quarantaine?

opinie Leidende witte medemens: beken kleur!

18 augustus De tragische dood van George Floyd, een man die qua bekendheid zou kunnen wedijveren met mijn wijkagent, heeft een zeldzame nationale en internationale weerklank gevonden. ‘Als Floyd een beroemdheid en of superrijke was, dan hadden we gezegd dat hij de massale belangstelling daaraan te danken had’, aldus dominee Al Sharpton in een toespraak tijdens een herdenkingsdienst voor Floyd. Hoe komt het toch dat de gewelddadige dood van deze doodnormale man zoveel teweegbrengt?