Holle frasen

COLUMNAls wij iets willen weten van de gemeente Den Bosch, moeten we die vragen schriftelijk stellen. Wanneer we antwoord krijgen, is altijd gissen. Dat kan uren, dagen of zelfs weken duren. Tijdgebrek kan het niet zijn; tegenover elke journalist in Nederland staan naar schatting tien (!) voorlichters.

Burgers hebben recht op informatie van de overheid. Over hoe de overheid handelt, waarom en hoe een besluit is genomen. Dat zeg ík niet, dat zegt de overheid zelf op haar website. Die transparantie is zelfs in de wet vastgelegd. Als desondanks geen antwoorden komen op vragen, kunnen journalisten maar ook burgers een beroep doen op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

Wij doen dat vaak. Want we willen bijna altijd meer weten dan voorlichters mogen vertellen van hun baas. Zo dienden we WOB-verzoeken in over de declaraties van vervoerskosten van burgemeesters en wethouders. Daar kwamen interessante conclusies voor onze lezers uit. Zo fietsen burgemeester en wethouders in Oss kosteloos de groeven in het wegdek, terwijl hun collega's in Den Bosch en Tilburg niet schromen een taxi te nemen voor een paar honderd meter. Voor de duidelijkheid: van gemeenschapsgeld. Informatie waar u wettelijk gezien dus recht op heeft.

Ook vroegen we de kosten op van de catering in het provinciehuis. Daar blijkt veel meer dan elders in Nederland uit de belastingpot te worden geschranst. Ook interessant om te weten.

In beide gevallen waren de cijfers niet echt recent. Dat kwam doordat de antwoorden op onze vragen maanden op zich lieten wachten. Op de vragen die we stelden over verschillende burgemeesters die niet willen verhuizen naar de gemeente waar ze lintjes doorknippen en opspelden, werd in sommige gevallen zelfs het antwoord geweigerd. Het zijn slechts een paar voorbeelden. Het traineren van ons journalistieke werk is aan de orde van de dag.

In de vroege dinsdagmorgen ramde een bestuurder van een wit busje zijn voertuig in het gebouw van De Telegraaf. Hij stak het daarna in brand. Pers en politiek kwamen woorden tekort om te vertellen hoe schandelijk dit is.

Ook het afluisteren van mijn collega Jos van de Ven door justitie werd weer vaak genoemd. Politiek Den Haag sprak net als in die zaak grote woorden over het belang van persvrijheid. En over hoe onze democratie daarmee gediend is.

Prachtig, maar zolang journalisten in Nederland zo veel tegenwerking

van diezelfde overheid blijven ondervinden, zijn het niet meer dan holle frasen.