Hondenheilige Rochus heeft nog veel te doen

OPINIE Zo ziet een scheefhuur­der er dus uit

2 oktober Het lijkt alsof in Nederland alles openbaar is en we eigenlijk al veel te veel van elkaar weten. Dat komt vooral door het gekletsmeier op de sociale media. Bij veel wat in de krant staat ken ik geen gezicht. Zo heb ik nog nooit een scheefhuurder gezien terwijl er met een gemak over wordt geschreven alsof wij allemaal wel weten over wie we het hebben.