‘Hopelijk laat Aussems zich niet piepelen in het mannenbolwerk van de lokale politiek’

Column Saamhorig­heid door waarschu­win­gen en oproepen van ANWB

8 mei Er is een heel treurig rijtje te maken van Nederlanders voor wie het niet opgaat. Maar in enquêtes horen wij altijd weer tot de gelukkigste volkeren op aarde. Een uiting van die massale tevredenheid, schreef ik onlangs, is het lidmaatschap van de ANWB. Het grootste blad van ons land, de Kampioen, is een ware ode aan de zorgeloosheid. Met z’n allen erop uit en daarna ‘de beentjes omhoog’ zittend in de scherp geprijsde bondsstoel met voetensteun in handige opbergzak.