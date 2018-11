Houd vandaag een spiegel voor; morgen is het wellicht te laat

Een dagje carnaval in november, daar knapt een mens van op

6:14 Prins Hannes d’n Derde heerst tijdens de mooiste dagen van het jaar over Kuussegat. Haawt oe eige nie in! is zijn motto en de Veghelaren kennende hoeft hij daar ook echt niet bang voor te zijn. Moergestelnaar Rob Beerens is de nieuwe prins van het Pierewaaiersrijk. Nillis I gaat nóg een jaar voorop in de polonaise van de Oisterwijkers.