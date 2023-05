Houdbaarheidsdatum koning langer dan van Caroline van der Plas

Opinie | Burgerbe­raad geeft ‘gewone man’ een stem

Kunnen ‘gewone’ burgers over complexe problemen zoals woningnood of energietransitie een hecht doortimmerd advies uitbrengen aan een gemeenteraad? Tijdens het burgerberaad blijft de politiek op afstand maar zal aan het eind wel iets moeten met een doortimmerd advies. Wegkijken is geen optie. Tijd voor een nieuwe bestuurscultuur? De lokale democratie kan er flink van opknappen.