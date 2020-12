‘Houston, we have a problem’

Ontluiken­de liefde in de teststraat

5 december WAALWIJK - Gesnotter, gekuch, pap in de benen. Voor ik het weet rijden we in een corona-teststraat van de GGD in de Bossche Brabanthallen. Waar het erg rustig is. Het duo dat Marjan en mij gaat testen heeft de tijd. Voor ons, maar ook voor elkaar.